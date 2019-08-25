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صادرات الصناعة المحلية عبر ابوظبى تتجاوز 40 مليار درهم خلال عام

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:38 م
صادرات الصناعة المحلية عبر ابوظبى تتجاوز 40 مليار درهم خلال عام ابو ظبى
وكالات الأنباء

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تجاوزت صادرات الشركات الصناعية المحلية عبر منافذ أبوظبي 40 مليار درهم، بحسب مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء بالإمارة في الفترة من مايو 2018 حتى نهاية مايو الماضي.

 

وأوضح المركز أن صادرات المعادن المصنعة محلياً قد اختصت بأكثر من 34 في المئة من إجمالي منتجات المصنعين التي بيعت بالأسواق الخارجية خلال تلك الفترة، وبحصة إجمالية بلغت 14 مليار درهم تصدرتها منتجات الألمنيوم بأكثر من 5.4 مليار درهم، ثم النحاس بقيمة تتجاوز أربعة مليارات درهم بعدها صادرات الحديد بقيمة 2.260 مليار درهم، تلتها مصنوعات الحديدة المشكلة بما يقارب 2.2 مليار درهم.

 

وجاءت صادرات اللدائن بالمرتبة الثانية من إجمالي المصنوعات المحلية المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليار درهم لتشكل بمفردها المنتج الأكثر في قيمة المبيعات على صعيد صادرات المنتجات المصنعة محلياً من خلال منافذ الإمارة التجارية وبحصة تقارب 26 في المائة من إجمالي تلك الفترة.

ثم جاءت صناعات اللؤلو والحلي بحصة 20 في المائة تقريباً بقيمة 8.1 مليار درهم ، تلتها المستحضرات والمصنوعات الغذائية بحصة خمسة في المئة وبقيمة تتجاوز ملياري درهم تقريباً في تلك الفترة، فيما اختصت المصنعات الكيماوية بما فيها المستحضرات الطبية والأسمدة والمنتجات الكيماوية بجميع أنواعها ما يزيد على 1.8 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات المراجل والأدوات ومكونات المفاعلات النووية المصنعة أكثر من 1.2 مليار درهم.

 

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الورقية نحو741 مليون درهم، فيما بلغت صادرات مصنوعات المركبات والسفن والقوارب نحو 580 ميلون درهم، بينما بلغت صادرات الزجاج والخزف أكثر من 570 مليون درهم، تلتها صادرات الآلات والمعدات المتنوعة بنحو 370 مليون درهم.

 

أما صادرات صناعات الملابس، فبلغت 340 مليون درهم، بينما المصنوعات الجلدية والمطاط والمنتجات المشكلة من الجبس بلغت قيمتها 140 مليون درهم، فيما جاءت المصنعات الأخرى بقيمة تقارب 300 مليون درهم.

 


الامارات

ابو ظبى

صادرات

منتجات

الصناعية المحلية

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