سفير مصر لدى صربيا يلتقي رئيس معهد السياسة والاقتصاد الدوليين في بلجراد

كتب أحمد جمعة

استقبل السفير "عمرو الجويلى"، سفير مصر لدى صربيا، "برانيسلاف دجورجيفيتش" رئيس معهد السياسة والاقتصاد الدوليين في بلجراد، أحد أكبر وأقدم مراكز الأبحاث في منطقة البلقان.

وأوضح سفير مصر في صربيا أن "دجورجيفيتش" أعرب عن اهتمامه بتنسيق التعاون مع المجلس المصري للشئون الخارجية خلال زيارته المقبلة إلى القاهرة في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وتطلعه لإلقاء محاضرة بعنوان "من الصراع إلى السلام في العالم المعاصر".

وأضاف "الجويلى" أن رئيس المعهد أعرب أيضا عن أمله في مشاركة كبار الباحثين المتخصصين المصريين في تحرير الكتاب الذى يعتزم المعهد إصداره بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء حركة عدم الانحياز، باعتبار أن المعهد كان له دور رئيسي في دعم أنشطة الحركة إبان تأسيسها. كما وجه رئيس المعهد الدعوة لحضور المؤتمر السنوي للمعهد المقرر عقده يوم 8 مايو 2020 حول النظام الدولى.

هذا، واستعرض "دجورجيفيتش" خلال اللقاء التعاون القائم بين المعهد ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مثنياً على مبادرة سفارة مصر في بلجراد بعقد مؤتمر الأعمال حول التعاون في مجال التجارة والاستثمار بين أفريقيا والبلقان في 30 سبتمبر المقبل في بلجراد.