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زعيم كوريا الشمالية يؤكد ضرورة تطوير أسلحة جديدة لمواجهة التهديدات

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:06 ص
زعيم كوريا الشمالية يؤكد ضرورة تطوير أسلحة جديدة لمواجهة التهديدات كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
أ ش أ

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 أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمس السبت على تجربة منصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الضخامة.

وقال كيم جونج أون - خلال شهوده تجربة مطلق الصواريخ ضخم الحجم، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إنه "يتعين على كوريا الشمالية تكثيف تطوير أسلحة جديدة لمواجهة التهديدات والضغط على هجوم من قبل قوات معادية".


وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخان باليستيان قصيرا المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، مشيرة إلى أن الصاروخين هما الأحدث في سلسلة من عمليات الإطلاق خلال الأسابيع الأخيرة، وسط محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

 

 

 


كوريا الشمالية

كيم كونج أون

اطلاق صواريخ

كوريا الجنوبية

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