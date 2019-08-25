ريهام سعيد تمثل للتحقيق أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب محمد السيد

وصلت منذ قليل ، المذيعة ريهام سعيد للمثول أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.

وعقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اجتماعا طارئا لها أمس السبت، برئاسة جمال شوقى ، عضو المجلس، للتحقيق فى الشكوى التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضد برنامج صبايا والذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وقالت الشكوى ، إن الحلقة تناولت قضية السمنة ووجهت مقدمة البرنامج ، إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.