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ريهام سعيد تمثل للتحقيق أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:07 م
ريهام سعيد تمثل للتحقيق أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ريهام سعيد
كتب محمد السيد

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وصلت منذ قليل ، المذيعة ريهام سعيد للمثول أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتحقيق  معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.
 
وعقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اجتماعا طارئا لها أمس السبت، برئاسة جمال شوقى ، عضو المجلس، للتحقيق فى الشكوى التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضد برنامج صبايا والذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.
 
وقالت الشكوى ، إن الحلقة تناولت قضية السمنة ووجهت مقدمة البرنامج ، إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.

المجلس الاعلى للاعلام

ريهام سعيد

الاعلى للاعلام

السمنة

محاكمة ريهام سعيد

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