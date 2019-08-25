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رئيس وزراء بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبى 31 أكتوبر مهما كانت الظروف

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:23 م
رئيس وزراء بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبى 31 أكتوبر مهما كانت الظروف بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
بياريتس (رويترز)

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قال مسؤول بريطانى اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أبلغ رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، بأن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر، مهما كانت الظروف، جاء ذلك بعد اجتماع المسؤولين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع فى بياريتس فى فرنسا.

كان جونسون وتوسك قد تبادلا الاتهامات، قبل الاجتماع، حول من سيتحمل اللوم فى حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر دون اتفاق على ترتيبات الخروج.

وقال المسؤول إن جونسون أبلغ توسك بأنه يفضل السعى من أجل اتفاق مع الاتحاد الأوروبى وكرر القول بأنه ما زال راغبا فى الجلوس والحديث مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء بهذا الشأن.

وتابع المسؤول "رئيس الوزراء كرر القول بأننا سنغادر الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر أيا كانت الظروف، يتعين علينا احترام نتيجة الاستفتاء"، وسوف يجتمع الاثنان مجددا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم.

 


رئيس وزراء بريطانيا

أخبار بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

الجمعية العامة للأمم المتحدة

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