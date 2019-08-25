رئيس شركة أورا يطلق إشارة البدء لبطولة كأس zed..ويؤكد: هدفنا إعداد كوادر رياضية من الناشئين

كتب أحمد حسن وأحمد عصام تصوير عمرو مصطفى

بدأت منذ قليل فعاليات الموتمر الصحفى الخاص ببطولة الناشئين لكرة القدم التى تنظمها شركة أورا للاستثمارات العقارى تحت شعار بطولة كأس zed.

وقال الإعلامى سيف زاهر، أن تنظيم مصر لهذه البطولة وذلك من خلال شركة أورا، يمثل علامة حقيقية تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، وتعد أول بطولة يجب أن نستغلها بشكل جيد .

وأضاف أن مصر تشارك فى هذه البطولة بـ3 فرق، ويشارك فى اللجنة الفنية كل من حازم إمام، وعماد متعب.

من جانبه قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا العقارية، أن فكرة تنظيم البطولة جاءت بعد تعاقد الشركة مع الأكاديمية العالمية للرياضة، لافتا إلي أن الهدف من البطولة هو إعداد كوادر رياضية من الناشئين لتأهيلهم ليصبحوا من أفضل لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

وأوضح أن البطولة يشارك فيها 6 فرق أوروبية، وفرقتان من إفريقيا، لافتا إلي أن الشركة قررت الاهتمام بفرق الناشئين لتعويض الفرق، حيث يَصْب الاهتمام الأكبر على الفريق الأول لكرة القدم فقط فى مختلف الأندية.