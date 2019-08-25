رئيس البنك المركزى الألمانى يحذر من التشاؤم تجاه الوضع الاقتصادى لبلاده

وكالات

حذر رئيس البنك المركزي الألماني من الإفراط في التشاؤم تجاه الوضع الاقتصادي للبلاد، وذلك بعد أيام من تحذير البنك من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يدخل في حالة ركود في الربع الحالي.

ووفقا لما ذكره البنك اليوم، الأحد، فقد تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% ، لفترة من أبريل وحتى يونيو الماضى، وأضاف أن هذه النسبة قد "تنخفض قليلا" مرة أخرى في الصيف.

لكن رئيس البنك، ينس ويدمان، قال لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، إنه لا يرى "سببا للذعر".

وأشار إلى أن اقتصاد ألمانيا بدأ في التراجع منذ فترة طويلة بسبب سجل التوظيف.

وقال "التوقعات غير مؤكدة بشكل خاص في الوقت الراهن"، مشيرا لعوامل سياسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنزاعات التجارية الدولية.

وذكر ويدمان أن الرد لا ينبغي أن يكون هو التشاؤم، أو اتخاذ إجراء بناء على ذلك.