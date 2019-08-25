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دونالد ترامب ينفى وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:04 ص
دونالد ترامب ينفى وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين فى بياريتس، وقال إن الجميع "على وفاق كبير".

وكتب ترامب على تويتر قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة "قبل وصولى إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى فى مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التى ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة".

وأضاف "نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير وبلدنا على المستوى الاقتصادى يبلى بلاء حسنا- حديث العالم!"

 


ترامب

مجموعة السبع

بوريس جونسون

فرنسا

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