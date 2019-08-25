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دبى تحاكم سائق هدد بنشر فيديوهات عارية لبنات مخدومته.. تعرف على القصة

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:07 م
دبى تحاكم سائق هدد بنشر فيديوهات عارية لبنات مخدومته.. تعرف على القصة محكمة دبى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تقاضى محكمة الجنايات في دبي ، سائقا أسيويا اختلس فيديوهات عارية لبنات مخدومته وأزواجهن وهددها بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، قالت المجني عليها وهى ربة منزل خليجية تبلغ من العمر 52 عاماً في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة إنها كانت في منزلها حين تلقت صورا وفيديوهات عارية يظهر بها أبناؤها وزوجهاتهم، ومن ثم تلقت رسالة نصية يهددها فيها ويقول لها "لدي فيديوهات أخرى، تواصلي معي وإذا لم تتواصلي سوف أنشرها على يوتيوب وانستجرام وتويتر، لكن رفضت المجني عليها التواصل معه وأخبرت زوجها الذي شاهد المحتوى وأبلغ الشرطة.

واعترف المتهم بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة بتهديد المجني عليها ، لافتاً إلى أنه تحصل على الفيديوهات من خلال عمله سائقاً لديها، إذ كانت تكلفه مرات عدة بجلب أغراض من منزل ابنائها ومن بينها هاتف نقال وبفتح الهاتف شاهد صور أبنائها وفيديوهات لهم وهم عراة فصورها بهاتفه، وهدد بنشرها على يوتيوب لأنه كان مستاء من عمله لديها ويريد الانتقام.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية التهديد بإسناد أمور خادشة بالشرف باستخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات.


محكمة دبى

دبى

سائق

فيديوهات عارية

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