خلال 30 دقيقة يوميا.. كيف تمنع إصابتك بارتفاع ضغط الدم؟

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم هو مرض يصيب الناس في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يكون يسبب لأمراض قاتلة تتعلق بما يلي:

القلب.

الكلية.

العيون.

الدماغ.

بصرف النظر عن الأدوية، يمكن لأي شخص تخفيض ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي عن طريق إجراء تغييرات نمط الحياة، وقد تشمل بعض طرق التعامل مع ارتفاع ضغط الدم وفقا لتقرير موقع " prevention" ما يلي:

الحد من تناول الملح.

تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

ممارسة بعض الأنشطة البدنية.

الحد من تناول الكحول.

الاقلاع عن التدخين.



ارتفاع ضغط الدم

30 دقيقة تمنع ارتفاع ضغط الدم

وفقًا لبحث نُشر في مجلة American Heart Association Journal ، فإن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة أو ممارسة النشاط البدني في الصباح يمكن أن تساعد على تقليل الإصابة بارتفاع ضعط الدم.

الدراسة شملت العمر من 55 إلى 80 عامًا

شملت الدراسة 67 مشاركًا من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم من 55 إلى 80 عام، ووجد الباحثون أن النساء والرجال الذين كانوا يمارسون التدريبات في الصباح قلت لديهم فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة، بالذين لم يمارسوا التدريبات الصباحية.

وأوضحت الدراسة أيضا أنه يجب القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل مع اتباع نظام غذائي صحي لمنع ارتفاع ضغط الدم.