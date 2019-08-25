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حبس 3 متهمين بالشروع فى قتل مسن وابنته بالسلام

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:15 م
حبس 3 متهمين بالشروع فى قتل مسن وابنته بالسلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين، بالشروع فى قتل عجوز وابنته،  لخلافات نسب بينهم بمنطقة النهضة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 
 
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هم "بهاء. س"، و"عصام. س"، و"فادي. ع "، عاطلين، واعترفوا أمام النيابة بارتكابهم جريمة الشروع في قتل "محروس .م "، وابنته" مروة.م"، لخلافات النسب بينهم. 
 
 
ترجع الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام 3 عاطلين بالشروع في قتل عجوز وابنته، وبالانتقال والفحص تبين قيام 3عاطلين بطعنهم لخلافات نسب بينهم.
 
 
بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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