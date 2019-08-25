حبس خادمة وصديقها بتهمة سرقة شقة طبيبة بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس خادمة وصديقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لسرقتهما شقة سيدة بالتجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين "سناء.ح"، وصديقها "مراد. ع"، عاطل، اعترفا باتفاقهما سويًا على سرقة محتويات شقة المجني عليها "نهلة. ز" طبيبة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من طبيبة تتهم مخدومتها بسرقة محتويات شقتها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.