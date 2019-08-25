تقبيل الكلب ولعقه للوجه قد يصيبك بالمرض..لهذه الأسباب

كتبت فاطمة خليل

كثيرٌ من الأشخاص يحب تربية الكلاب والحيوانات الأليفة، ومن أكثر الأشياء التى قد يفعلها كلبك كنوع من الترحيب بك وإظهارالمودة والحب لك هى لعق وجهك وقد تقوم أنت أيضاً بتقبيل الكلب، وكل هذه الأشياء تنقل لك الكثير من البكتيريا والجراثيم من لعاب الكلب إليك وهذا يمكن أن يصيبك بالمرض، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف انديا".

وهناك فرص أقل للغاية في أن يسبب لعاب الكلب أي مشكلة صحية إذا كان يمس بشرة الإنسان العادية وخاصة عندما يكون الشخص بصحة جيدة، وذلك لأن الجلد لا يمتص لعاب الكلب بشكل كبير، لكن يمكن امتصاص لعاب الكلب بسهولة من خلال الغشاء المخاطي للفم والأنف والعينين ومن خلال الجروح، وهذا ما يسبب نقل العدوى إليك.



الكلاب

وليس من الشائع أن تمرض بسبب لعق الكلب، ولكنه يحدث بالفعل لبعض الأشخاص، من المرجح أن يحدث هذا للأشخاص الذين لديهم نظام مناعي ضعيف، لذا يجب غسل يديك بالماء والصابون بعد ملاعبة الكلب أو أي حيوان أليف آخر بشكل عام.

في أسوأ السيناريوهات إذا دخل لعاب الكلب إلى جسمك، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة أو اضطراب في المعدة أو طفح جلدي.

العدوى: تنتقل الديدان من كلب إلى كلب آخر عندما يأكل كل منهما برازًا أو يلعق بعضهما البعض، لذلك يجب أن تكون قد خمنت الآن أن الكلاب يمكن أن تنقل هذه الطفيليات عندما يلعقونك، إذا كانت هذه الطفيليات تصيبك، فقد تتسبب في حدوث طفح جلدي وحكة وسعال وآلام في المعدة وإسهال وحمى وإرهاق.

ألم المعدة



بينما تأكل الكلاب، تلعق وتضع أنفها في الأشياء والأماكن التي لا يجب أن تكون فيها، فإن بعض البكتيريا التي تأتي من هذه الأشياء الملوثة حيوانية المنشأ، مما يعني أنها يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر وتسبب مشاكل.

يمكن أن تسبب هذه البكتيريا اضطراب في المعدة والإسهال والغثيان والحمى والقيء، قد تشمل الالتهابات البكتيرية الجيارديا والكلوستريديوم والإكولي والسالمونيلا والليبوسبيرا والكامبيلوباكتر.



امتلاك كلب

طفح جلدي



يمكنك الحصول على طفح جلدي، عندما تنتقل السعفة من الكلاب إلى البشر، فإنها تسبب العدوى الفطرية التي تسبب طفح جلدي على الجلد، إذا أصبح وجهك أحمرًا وملتهبًا في غضون دقائق بعد أن يلعنك كلبك، فهذا يشير إلى أنك قد أصبت بالحساسية.

يمكن علاج العدوى بالكريمات المضادة للفطريات والأدوية عن طريق الفم، لكن من الأفضل تجنب تقبيل كلبك بدلاً من تناول هذه الأدوية.