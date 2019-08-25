سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 06:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم أسوان": تجهز 6200 مقعد مدرسى جديد للتلاميذ

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:05 م
"تعليم أسوان": تجهز 6200 مقعد مدرسى جديد للتلاميذ اجتماع محافظ أسوان بمسئولى التعليم
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، لاستقبال العام الدراسى الجديد من خلال استكمال دعم المدارس بالتخت والمقاعد الدراسية بإجمالى 6200 مقعد جديد، بجانب إعادة تدوير وتجديد المقاعد المتهالكة داخل المدارس الصناعية، بالإضافة إلى تصنيع 500 منضدة و1000 كرسى لمرحلة رياض الأطفال، وذلك بعد الوصول بسن القبول فى هذه المرحلة إلى 5 سنوات وبالتالى زيادة أعداد المقبولين من الأطفال.

وأعلن أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن دخول 14 مدرسة جديدة للخدمة هذا العام، تم إنشاؤها حديثاً للتعليم العام والفنى بجميع مدن ومراكز المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه منها 9 مدارس جاهزة تماماً، فى إطار استعداد محافظة أسوان لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019 / 2020.

جاء ذلك أثناء متابعة محافظ أسوان لآخر التجهيزات للعام الدراسى الجديد مع السيد الفيومى مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه جارى إدخال المرافق العامة لـ 5 مدارس أخرى من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى، بجانب الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ 30 مدرسة بجميع أنحاء المحافظة بتكلفة تصل لحوالى 69 مليون جنيه ، فضلاً عن أنه جارى إنهاء إجراءات طرح العمل فى 8 مدارس جديدة أخرى.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعداد الجيد وتكثيف العمل داخل المدارس لاستقبال الطلاب وضمان انتظام سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب وخاصة مع تطبيق التجربة الرائدة الجديدة وهى منظومة الصيانة الثانوية والتى يتم من خلالها التدخل السريع فى حالة حدوث أى مشكلة طارئة فى المنشآت المدرسية أو الأسوار أو الأبواب أو المرافق العامة بعيداً عن الإجراءات الروتينية المعقدة وذلك عن طريق تعاقد هيئة الأبنية التعليمية مع مقاول لكل مركز إدارى للإصلاح الفورى بما يحقق إنتظام الدراسة داخل المدرسة.

ووجه "إبراهيم"، إلى الإسراع فى تنفيذ مشروع التوسعات المطلوبة داخل المدارس التى تعانى من زيادة الكثافات الطلابية للقضاء على هذه المشكلة خاصة داخل 4 مدارس تم تحديدها من خلال إنشاء 46 فصل جديد بها ، ليتوازى ذلك مع فتح عدد 2 فصل مهنى بمدرسة سعاد ماهر الفندقية 3 سنوات لتخفيف مشقة التنقل وخاصة للطالبات.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الجيدة لآلية توزيع التغذية المدرسية سواء كانت الوجبات المطهيه أو الفطيرة سابقة التجهيز لضمان صلاحيتها وحفاظاً على سلامة وأرواح التلاميذ والطلاب حيث سيتم إتخاذ إجراءات صارمة ومشددة فى حالة حدوث أى تجاوزات أثناء العام الدراسى . 

 

 


العام الدراسى الجديد

التربية والتعليم

مدارس

مقاعد مدرسية

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تعليم أسوان": قبول كل الأطفال فوق 5 سنوات المتقدمين للمدارس الرسمية للغات

السبت، 24 أغسطس 2019 01:01 ص

"تعليم أسوان" يستعد لافتتاح 14 مدرسة جديدة تزامناً مع بدء الدراسة

السبت، 24 أغسطس 2019 12:05 ص

"تعليم أسوان" تعلن مواعيد الاختبارات لمتقدمى الوظائف الإشرافية

الأربعاء، 24 يوليه 2019 02:28 ص

"تعليم أسوان" تعلن موعد المقابلات الشخصية للمقبولين بالمدارس اليابانية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:02 م

"تعليم أسوان": نقل 301 معلم مغترب من المحافظة داخليًا

السبت، 01 يونيو 2019 02:03 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى

الحكومة: تريليون جنيه حجم الاستثمارات بمشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبتروكيماويات.. وتوفير 13.4 مليون طن سولار و7.3 مليون طن بنزين و3.9 مليون طن من بوتاجاز من احتياجات المنتجات البترولية العام الماضى

مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

مصدر أمنى ينفى القبض على منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

"الأعلى للإعلام" يعلن استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال أيام

ننفرد بنشر الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها

ننفرد بنشر الحركة الدبلوماسية للسفراء كاملة بعد التوقيع عليها

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة