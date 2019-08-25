"تعليم أسوان": تجهز 6200 مقعد مدرسى جديد للتلاميذ

وأعلن أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن دخول 14 مدرسة جديدة للخدمة هذا العام، تم إنشاؤها حديثاً للتعليم العام والفنى بجميع مدن ومراكز المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه منها 9 مدارس جاهزة تماماً، فى إطار استعداد محافظة أسوان لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019 / 2020.

جاء ذلك أثناء متابعة محافظ أسوان لآخر التجهيزات للعام الدراسى الجديد مع السيد الفيومى مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه جارى إدخال المرافق العامة لـ 5 مدارس أخرى من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى، بجانب الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ 30 مدرسة بجميع أنحاء المحافظة بتكلفة تصل لحوالى 69 مليون جنيه ، فضلاً عن أنه جارى إنهاء إجراءات طرح العمل فى 8 مدارس جديدة أخرى.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعداد الجيد وتكثيف العمل داخل المدارس لاستقبال الطلاب وضمان انتظام سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب وخاصة مع تطبيق التجربة الرائدة الجديدة وهى منظومة الصيانة الثانوية والتى يتم من خلالها التدخل السريع فى حالة حدوث أى مشكلة طارئة فى المنشآت المدرسية أو الأسوار أو الأبواب أو المرافق العامة بعيداً عن الإجراءات الروتينية المعقدة وذلك عن طريق تعاقد هيئة الأبنية التعليمية مع مقاول لكل مركز إدارى للإصلاح الفورى بما يحقق إنتظام الدراسة داخل المدرسة.

ووجه "إبراهيم"، إلى الإسراع فى تنفيذ مشروع التوسعات المطلوبة داخل المدارس التى تعانى من زيادة الكثافات الطلابية للقضاء على هذه المشكلة خاصة داخل 4 مدارس تم تحديدها من خلال إنشاء 46 فصل جديد بها ، ليتوازى ذلك مع فتح عدد 2 فصل مهنى بمدرسة سعاد ماهر الفندقية 3 سنوات لتخفيف مشقة التنقل وخاصة للطالبات.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الجيدة لآلية توزيع التغذية المدرسية سواء كانت الوجبات المطهيه أو الفطيرة سابقة التجهيز لضمان صلاحيتها وحفاظاً على سلامة وأرواح التلاميذ والطلاب حيث سيتم إتخاذ إجراءات صارمة ومشددة فى حالة حدوث أى تجاوزات أثناء العام الدراسى .