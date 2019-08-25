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تعرف على سبب عدم انضمام الصين لمجموعة السبع وخروج روسيا

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:32 ص
تعرف على سبب عدم انضمام الصين لمجموعة السبع وخروج روسيا شي جين بينغ وبوتين
محمد عبد المجيد

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رغم ان الصين، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان، وثانى أكبر اقتصاد فى العالم، تُعد ثروات الصين أقل نسبياً من أعضاء مجموعة الدول السبع، وفقاً لحساب نصيب الفرد من ثروات البلاد، لذا لا تعتبر الصين من دول الاقتصادات المتقدمة بحسب مقياس دول المجموعة، على الرغم من عضويتها فى مجموعة العشرين، واحتوائها مدناً ضخمة حديثة مثل شنغهاى.
 
أما عن روسيا، فإنها انضمت عام 1998 إلى المجموعة، التى حملت حينها اسم مجموعة الثمانى "G8" ، لكن المجموعة علقت عضوية روسيا عام 2014 إثر قيامها بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى الاتحاد الروسى.
 
وفى تصريح صحفى، قال دميترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الخميس الماضى، "ليست العودة إلى مجموعة السبع الكبار "G7"، أى الثمانى الكبار "G8" سابقا، غاية بحد ذاتها بالنسبة لروسيا، وفى أى حال من الأحوال، ترى روسيا أن مناقشة قضايا عالمية شاملة، جيوسياسية أو أمنية أو اقتصادية، فى غياب الصين والهند ومجموعة كبيرة من الدول الأخرى، ليست أمرا مثمرا جدا فى الظروف الراهنة".
 
ويرى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن هناك ضرورة لإعادة روسيا إلى المجموعة، معتبراً أن روسيا ينبغى أن "تكون على طاولة المفاوضات".
 

مجموعة السبع

الصين

روسيا

امريكا

دونالد ترامب

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