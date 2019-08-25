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تعرف على العلاقات التجارية بين مصر والدول السبع × 10 أرقام

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:47 م
تعرف على العلاقات التجارية بين مصر والدول السبع × 10 أرقام مجموعة الدول السبع- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، القاهرة متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة فى اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019  ( G7 )، والتى تترأسها فرنسا، وبالتزامن مع زيارة الرئيس والتى تستمر 3 أيام، ينشر "اليوم السابع" 10 أرقام حول العلاقات التجارية بين مصر والدول السبع الصناعية  ( G7 )، وذلك من واقع البيانات الرسمية المعلنة من جهاز الإحصاء.

1- بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 12.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، بارتفاع 4% عن الفترة المماثلة فى 2018.

2- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة السبع الصناعية الكبرى، لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، بارتفاع 8.8% عن الفترة المماثلة من 2018.

3- جاءت أمريكا على رأس قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية بقيمة مليار دولار، تلاها إيطاليا بقيمة صادرات إليها 951.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 719.1 مليون دولار.

4- وفى المركز الأخير جاءت اليابان بصادرات بلغت قيمتها، 83.6 مليون دولار.

5- ارتفعت قيمة الواردات أيضاً من دول مجموعة السبع، لتسجل 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة 2% عن الفترة المماثلة فى 2018.

6- جاءت أمريكا فى مقـدمة دول مجموعة السبع من حيث الواردات المصرية بقيمة 2.7 مليار دولار، تلاها، ألمانيا 2.1 مليار دولار.

7- فى المركز الثالث، جاءت إيطاليا بقيمة واردات 1.5مليار دولار، ثم فرنسا 861.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 773.5 مليون دولار.

8- وفى المركز السادس، جاءت اليابان بواردات منها بلغت قيمتها 575.9 مليون دولار، وأخيراً كندا بقيمة واردات 160 مليون دولار.

9- ارتفع صافى استثمارات دول مجموعة السبع بمصر خلال النصف الأول من العام المالى الماضى 2018 /2019، لتسجل 3.8 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار بزيادة 5.7% عن الفترة المماثلة فى العام المالى الماضى.

10- احتلت المملكة المتحدة، المرتية الأولى فى قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثماراً بقيمة 2.4 مليار دولار، تلاها أمريكا بـ1.1مليار دولار.


الدول السبع

مجموعة الدول السبع

الرئيس السيسى

العلاقات التجارية بين مصر والدول السبع

G7

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