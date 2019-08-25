تعرف على العلاقات التجارية بين مصر والدول السبع × 10 أرقام

كتبت- هبة حسام

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، القاهرة متوجها إلى مدينة بياريتز الفرنسية للمشاركة فى اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لعام 2019 ( G7 )، والتى تترأسها فرنسا، وبالتزامن مع زيارة الرئيس والتى تستمر 3 أيام، ينشر "اليوم السابع" 10 أرقام حول العلاقات التجارية بين مصر والدول السبع الصناعية ( G7 )، وذلك من واقع البيانات الرسمية المعلنة من جهاز الإحصاء.

1- بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 12.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، بارتفاع 4% عن الفترة المماثلة فى 2018.

2- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة السبع الصناعية الكبرى، لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، بارتفاع 8.8% عن الفترة المماثلة من 2018.

3- جاءت أمريكا على رأس قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية بقيمة مليار دولار، تلاها إيطاليا بقيمة صادرات إليها 951.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 719.1 مليون دولار.

4- وفى المركز الأخير جاءت اليابان بصادرات بلغت قيمتها، 83.6 مليون دولار.

5- ارتفعت قيمة الواردات أيضاً من دول مجموعة السبع، لتسجل 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة 2% عن الفترة المماثلة فى 2018.

6- جاءت أمريكا فى مقـدمة دول مجموعة السبع من حيث الواردات المصرية بقيمة 2.7 مليار دولار، تلاها، ألمانيا 2.1 مليار دولار.

7- فى المركز الثالث، جاءت إيطاليا بقيمة واردات 1.5مليار دولار، ثم فرنسا 861.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 773.5 مليون دولار.

8- وفى المركز السادس، جاءت اليابان بواردات منها بلغت قيمتها 575.9 مليون دولار، وأخيراً كندا بقيمة واردات 160 مليون دولار.

9- ارتفع صافى استثمارات دول مجموعة السبع بمصر خلال النصف الأول من العام المالى الماضى 2018 /2019، لتسجل 3.8 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار بزيادة 5.7% عن الفترة المماثلة فى العام المالى الماضى.

10- احتلت المملكة المتحدة، المرتية الأولى فى قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثماراً بقيمة 2.4 مليار دولار، تلاها أمريكا بـ1.1مليار دولار.