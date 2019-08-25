تعرف على التفاصيل الكاملة لاستعدادات تعليم الأقصر للعام الدراسى الجديد

أعلن الشناوى عايد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اتخاذ المديرية حزمة من الأجراءات وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك فى إطار أستعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، للعام الدراسى الجديد 2019 / 2020.

وأوضح الشناوى عايد، أنه تم عقد عدد من الأجتماعات مع كافة الجهات المنوطة لمناقشة وتذليل الصعاب قبل بدء العام الدراسى الجديد، حيث تم التوجيه بإنهاء كافة اعمال توصيل المرافق للمدارس التى ستددخل الخدمة هذا العام سواء أنشاء جديد أو توسع او إحلال وتجديد حيث من المقرر دخول 10 مدارس جديدة للخدمة فى الفصل الدراسى الأول و10 مدارس مع بداية الفصل الدراسى الثانى .

وكذلك وجه عايد بإنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة فى موعد غايته 29 من أغسطس الجارى، وحرصت مديرية التربية والتعليم بالاقصر على أستلام كافة المخصصات من الكتب الدراسية لمختلف الصفوف وتوزيعها على الإدارات التعليمية والتى قامت بدورها بتوزيعها على المدارس مع التأكيد على مسئولى المدارس بعدم ربط أستلام الكتب بدفع المصروفات المدرسية .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم على الانتهاء من كافة أعمال الندب والنقل للمعلمين قبل بدء العام الدراسى لسد العجز مع مراعاة الحالات الخاصة للمعلمين تحقيقاً لمبدء الموائمة بين الصالح العام للطلاب والمعلمين بما يحقق أداء أفضل للحصة المدرسية مع الألتزام بكافة خطوات التطوير فى الصفوف الدراسية المنوط بها تطوير المنظومة التعليمية .

وأشار الشناوى عايد إلى تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على مراعاة البعد الاجتماعى لأولياء الأمور بألا يكون هناك آى توجيه بشراء الزى المدرسى من أماكن بعينها، وكذلك عدم الألزام بشراء زى جديد طالما الزى المتاح بحالة جيدة .

ومن الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالأقصر ستنتهى من آخر أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى المنقضى 2018/ 2019 غداً الأثنين 26 من أغسطس الجارى .