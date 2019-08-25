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ترامب يتوقع توقيع الاتفاق التجارى مع اليابان فى سبتمبر المقبل

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:03 م
ترامب يتوقع توقيع الاتفاق التجارى مع اليابان فى سبتمبر المقبل ترامب
كتب : أحمد علوى

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أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن توصل الولايات المتحدة واليابان "مبدئيا" إلى اتفاق تجارى "كبير" بين البلدين، وتوقع ترامب توقيع الاتفاق التجارى بين البلدين فى سبتمبر المقبل، بحلول موعد انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفى ختام لقاء جمعه برئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، على هامش قمة مجموعة السبع فى مدينة بياريتز الفرنسية، قال ترامب: "لقد عملنا على عقد صفقة مع اليابان منذ وقت طويل، وقد توصلنا مبدئيا إلى اتفاق.. إنها مليارات ومليارات الدولارات".

وأوضح ترامب أن الدولتين اتفقتا على عناصر محورية من الاتفاق، تتعلق بتجارة المنتجات الزراعية والصناعية.

وبحسب الرئيس الأمريكى، فقد وافق رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، على أن تشترى بلاده فائضا من الذرة الأمريكية.

ومن طرفه، أشار آبى إلى أن القطاع الخاص اليابانى هو الذى سيأخذ شراء هذه المنتجات على عاتقه.


امريكا

اليابان

اتفاق تجارى

اخبار العالم

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