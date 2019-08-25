ترامب وترودو يناقشان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة

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ناقش الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة، وذلك خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فى فرنسا.

وقال ترامب، حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، إنه سيتم توسيع العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بشكل ملحوظ حال إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، معبرًا عن اعتقاده أنها "اتفاقية مميزة للغاية".

يُذكر أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اتفقت العام الماضى على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم (نافتا)، ويتعين على المجالس التشريعية للدول الثلاث التصديق أولًا على اتفاقية التجارة الجديدة قبل أن تدخل حيز التنفيذ.