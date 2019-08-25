ترامب على هامش قمة السبع: سنبرم اتفاقية تجارة كبرى مع المملكة المتحدة

أ ش أ

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد إن بلاده ستتمكن فى أسرع وقت من إبرام "اتفاقية تجارة كبرى" مع المملكة المتحدة بمجرد خروجها من الاتحاد الأوروبى.

ووصف ترامب - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه "الرجل المناسب لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع جونسون على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في فرنسا.