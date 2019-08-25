تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% خاسرة 100.93 نقطة، لتغلق عند مستوى 9817.67 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 60.5 مليون سهم بقيمة 145 مليون ريال قطرى عبر 4992 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 31 سهما ، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.91%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.63%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.14%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.73%، فقطاع التأمين بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%.