تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.92% خاسرا 53.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2715.68 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 83.1 مليون سهم محققة ما قيمته 133.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1807 صفقة ل32 سهما، وارتفع سهم واحد، وانخفض 29 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.53%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.05%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.84%، فقطاع النقل بنسبة 1.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.09%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.48%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 1.52%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 5.29%، ثم سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 4.22%.