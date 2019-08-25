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تجديد حبس مسجل خطر تعدى جنسيًا على والدته فى مصر القديمة

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:47 م
تجديد حبس مسجل خطر تعدى جنسيًا على والدته فى مصر القديمة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة مصر القديمة الجزئية، حبس مسجل خطر، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى جنسيًا على والدته تحت تهديد السلاح.

 

كشفت تحقيقات النيابة، أن سيدة فى العقد الخامس من العمر، تقدمت ببلاغ رقم 9820 لسنة 2019 جنح مصر القديمة، تفيد فيه باعتداء نجلها عليها جنسيًا بالإكراه أثناء مكوثه معها بالمنزل بمفردهما ثم فر هاربًا، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

 

وطالبت النيابة فى وقت سابق رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وإحالة السيدة إلى الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه، كما أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.


مسجل يتعدى جنسيا على والدته

عقوبه هتك العرض

جرائم اغتصاب

مصر القديمه

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