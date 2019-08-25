تجديد حبس مدرس استولى على 2 مليون و700 ألف جنيه من المواطنين بالغربية

كان العقيد وليد فايد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقى بلاغا من " بسيونى ابراهيم مراد 53سنة مهندس معمارى و7 آخرين ومقيمين جميعا بقرية بوريج مركز قطور بقيام المتهم "مصطفى .س.م" بدعوتهم لتوظيف أموالهم وتلقى منهم مبالغ مالية بلغ اجماليها 2مليون و700ألف جنيه مقابل توظيف تلك المبالغ فى تجارة المحاصيل الزراعية نظير إعطائهم فائده شهرية وعدم التزامه بذلك ورفضه سداد الفائده المتفق عليها ورفضه رد أصل المبالغ اليهم.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامه صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المتهم والذى يعمل مدرسا بمدرسة قطور الصناعية بممارسة نشاط واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين وتلقى منهم مبالغ مالية بحجة توظيف تلك المبالغ فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية نظير اعطائهم فائده شهرية ، وعقب تقنين الاجراءات قامت مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة اسفرت عن ضبطه بمحل اقامته وبمواجهتة اعترف بما هو منسوب اليه وتعهد برد المبالغ المالية للشاكيين، وأمرت النيابة بحبسه 4أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسه15يوما على ذمة القضية.