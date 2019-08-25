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تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله شخصين بالخانكة

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:50 م
تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله شخصين بالخانكة حبس - أرشيفية
القليوبية – فريق المحافظات

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامة بقتل شخصان بأطلاق النيران عليهما خلال مشاجرة بدائرة مركز الخانكة. 

وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز الخانكة، بالعثور على مركبة "توك توك" وبداخلها جثتين لطالب قتل بعيار نارى فى الصدر، وسائق "توك توك" قتل إثر جرح غائر بالرقبة، وهما مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، كما عثر بداخل المركبة على آثار دماء ونصل معدنى "كتر".

جرى تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وشارك فيه العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وكشفت جهود الفريق أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، مقيم بعزبة أبوعليان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه حال تواجده بمسكنه سمع صوت مشاجرة حادة بين المجنى عليهما وأحد الأشخاص، وحال قيامة بمحاولة الفصل بينهم تعدى المجنى عليهما عليه بالضرب وحاولا إصابته بالكتر "المعثور عليه" مما أثار حفيظته، فقام بإحضار سلاح نارى "بندقية آلية" من مسكنه، وأطلق النار تجاههم فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما وأرشد عن السلاح المستخدم ،بندقية آلية وبخزينتها 8 طلقات.


الخانكة

اطلاق نار

قتل شخصان

مدير ية امن القليوبية

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