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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية لجلسة 27 أغسطس

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:24 م
تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية لجلسة 27 أغسطس المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 27 أغسطس لمرافعة الدفاع.
 
 
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
 
 
 
وفيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
 
 
 
وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت فى 1 فبراير من عام 2017، على المتهمين بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة.

خلية الوراق

الارهاب

استشهاد امين شرطة

المستشار محمد سعيد الشربينى

جنايات القاهره

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