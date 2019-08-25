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بدء جلسة "الشراكة مع أفريقيا" ضمن فعاليات قمة السبع الكبار بحضور السيسى

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:30 م
بدء جلسة "الشراكة مع أفريقيا" ضمن فعاليات قمة السبع الكبار بحضور السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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بدأت، قبل قليل، جلسة الشراكة مع أفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع الكبار المقامة فى فرنسا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وكان فى استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله مقر انعقاد القمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. 
 
 

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ماكرون

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