الرئيسية أخبار عاجلة بدء جلسة "الشراكة مع أفريقيا" ضمن فعاليات قمة السبع الكبار بحضور السيسى الأحد، 25 أغسطس 2019 03:30 م الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بدأت، قبل قليل، جلسة الشراكة مع أفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع الكبار المقامة فى فرنسا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان فى استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله مقر انعقاد القمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. السيسي الشراكة مع افريقيا السبع الكبار فرنسا ماكرون مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة انطلاق جلسة الشراكة مع أفريقيا ضمن فعاليات قمة السبع بمشاركة الرئيس السيسى الأحد، 25 أغسطس 2019 03:25 م فيديو.. الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسة الشراكة مع أفريقيا ضمن فعاليات قمة السبع الأحد، 25 أغسطس 2019 03:12 م السيسي يقود أفريقيا.. الرئيس يستضيف نظراءه بالقارة السمراء على غداء عمل بفرنسا لتنسيق المواقف قبيل قمة G7.. ويؤكد أهمية العلاقة بين القارة وشركائها الدوليين القائمة على الندية والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة الأحد، 25 أغسطس 2019 03:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى شباب مجرمة تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم 91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد "يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات المزيد من Trending Plus
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