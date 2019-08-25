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بالتفاصيل.. تكلفة تحويل السيارة من البنزين للغاز الطبيعى خلال 4 ساعات

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:26 م
بالتفاصيل.. تكلفة تحويل السيارة من البنزين للغاز الطبيعى خلال 4 ساعات أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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تستغرق عملية تحويل السيارة فترة تتراوح  من حوالى ساعتين إلى أربع ساعات، وحسب نوع السيارة، وتتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة، وتعد التكلفة الفعلية لتحويل السيارة  للغاز الطبيعيي أكثر من ذلك بكثير حيث تتحمل وزارة البترول  الفارق، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعى.

وتتضمن تكلفة التحويل تسهيلات فى سداد قيمة التحويل، وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه ".

يذكر أن شركتى غاز السيارات التابعتين لوزارة البترول "غازتك وكارجاس"، قامتا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات خلال السنوات السابقة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بأقل فائدة وأطول فترة سداد، حيث يتم تحويل السيارات بفروع ومحطات الشركتين المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية، وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال، وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية، وأدى هذا النظام إلى تمويل عمليات تحويل حوالى 34 ألف سيارة بإجمالى قيمة 172 مليون جنيه، مما نتج عنه توفير مبلغ 472 مليون جنيه.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية وفق خطة متكاملة لزيادة أعداد السيارات المحولة والمحطات التى تخدمها حيث تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى 2019/2020 والذى يمثل رقماً قياسياً غير مسبوقاً فى هذا النشاط، كما أن هذا المعدل متوقع زيادته خلال السنوات المقبلة فى ظل تزايد الإقبال من المواطنين على تحويل السيارات، و جارى حالياً الاستمرار فى التوسع فى شبكة المحطات التى تبلغ حالياً 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.


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