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اليوم.. سادس ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:00 ص
اليوم.. سادس ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء
كتب لؤى على

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يواصل برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، اليوم الأحد، بمسجد مدينة البعوث الإسلامية عقب صلاة المغرب، سادس ندواته بعنوان (الهجرة النبوية أسرار وأحكام)، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

وقد عقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء خمس ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين تحت عنوان (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار) و(الفكر المنحرف - أسبابه- منطلقاته - علاجه )، و(القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين)، و(بلسان عربى مبين..اللغة العربية وأثرها فى فهم النصوص الشرعية)، و(آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم).

يذكر أن الهيئة تعقد الملتقى يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره فى تقديم الرؤيا الصحيحة للإسلام والدفاع عنه فى كل المحافل، وإيمانًا من الهيئة بدورها فى ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وبخاصة شباب العالم الإسلامى.

 


هيئة كبار العلماء

الازهر الشريف

اللغة العربية

الطلبة الوافدين

احمد عمر هاشم

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