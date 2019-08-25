النيابة تصرح بدفن جثة شخص لقى مصرعه بحريق داخل محله فى عين شمس

كتب ـ عبد الله محمود

صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حريق نشب صباح اليوم الأحد، داخل المحل ملكه، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل أحد المحلات بمنطقة عين شمس، وأمر اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتبين وفاة مالك المحل نتيجة اصابته بحروق شديدة.