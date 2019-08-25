النيابة تستمع لأقوال طبيب تعرضت شقته للسرقة بالجيزة

كتب ـ أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة فى الجيزة لأقول طبيب تعرض منزله للسرقة على يد مجهولين فى الجيزة، حيث قال المجنى عليه إنه كان خارج المنزل وحينما عاد تبين وجود بعثرة فى محتويات شقته، وسرقة مبلغ مالى قدره 180 ألف جنيه.

ونفى وجود خلافات بينه وبين أحد تدفع للانتقام منه، ولم يتهم أحدا بالسرقة.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من طبيب، "صاحب مركز طبى لعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة" أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة.

ذكر مقدم البلاغ، أن اللصوص استولوا على ما يقرب من 180 ألف جنيه، من الشقة، وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، للقبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.