"المعلومات الدوائية بالصحة" يوضح مشاكل نقص وزيادة فيتامين "هـ" بالجسم

كشف مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة عن أهمية فيتامين هـ قائلا أنه موجود فى بذور عباد الشمس وزبدة الفول السودانى والزيوت النباتية واللوز .

وقال مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة ان اعراض نقص الفيتامين تتمثل فى صعوبة المشى والام فى العضلات واضطرابات بالرؤية والارهاق والتعب .

وتابع مركز المعلومات الدوائية أن زيادة فيتامين هـ تؤثر على الصحة وتسبب اضرار منها القئ والعثيان والاسهال والصداع .

ولفت المركز أنه يوجد كميات محددة يجب ان يحصل عليها المريض فمثلا الرجال يجب ان يحصل على 15 مجم والسيدات 15 مجم والحوامل 15 مجم والمرضع 19 مجم .