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"المعلومات الدوائية بالصحة" يوضح مشاكل نقص وزيادة فيتامين "هـ" بالجسم

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:25 ص
"المعلومات الدوائية بالصحة" يوضح مشاكل نقص وزيادة فيتامين "هـ" بالجسم كبسولات فيتامين
كتب وليد عبد السلام

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كشف مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة عن أهمية فيتامين هـ قائلا أنه موجود فى بذور عباد الشمس وزبدة الفول السودانى والزيوت النباتية واللوز .
 
وقال مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة ان اعراض نقص الفيتامين تتمثل فى صعوبة المشى والام فى العضلات واضطرابات بالرؤية والارهاق والتعب .
 
وتابع مركز المعلومات الدوائية أن زيادة فيتامين هـ  تؤثر على الصحة وتسبب اضرار منها القئ والعثيان والاسهال والصداع .
 
ولفت المركز أنه يوجد كميات محددة يجب ان يحصل عليها المريض فمثلا الرجال يجب ان يحصل على 15 مجم والسيدات 15 مجم والحوامل 15 مجم والمرضع 19 مجم .

 


المعلومات الدوائية

الصحة

الصيدلة

فيتامين هـ

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