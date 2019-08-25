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المشدد 6 سنوات لشخصين بتهمة تجارة المخدرات فى السلام

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:49 م
المشدد 6 سنوات لشخصين بتهمة تجارة المخدرات فى السلام مخدرات-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات، لشخصين، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة فى السلام .
 
البداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة السلام، معلومات تفيد بقيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازتها بدائرة القسم، وبعمل التحريات للازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وإلقاء القبض عليهم، وتبين أن المتهم الأول "مختار. ا عاطل " و"أيمن. م"  سباك، وبتفتيشهم  عثر بحيازتهم على أقراص الترمادول المخدر، و250 جرام من الهيروين.
 
وعثر برفقة المتهم الثانى على سلاح نارى، واعترف بحيازته لحماية تجارته غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم.
 
 

السجن المشدد

تجارة المخدرات

حبس شخصين

قسم السلام

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