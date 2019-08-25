سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 01:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات لربة منزل وعاطلين بتهمة خطف طفل وطلب فدية فى المطرية

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:21 م
المشدد 3 سنوات لربة منزل وعاطلين بتهمة خطف طفل وطلب فدية فى المطرية جريمة خطف الأطفال-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل واخرين، بالسجن 3 سنوات، بتهمة الشروع فى خطف طفل بالمطرية وطلب فدية من أسرته مقابل تحريره.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين هم "علا.ا" ربة منزل وجارة الطفل، واشتركت فى الشروع بخطف الطفل بمساعدة كل من "السيد.ا" عاطل، و"عبدالله.م" عامل.
 
 
كان قسم شرطة المطرية ألقى القبض علي المتهمين أثناء قيامهم بإخفاء الطفل لدى المتهم الثالث، ذلك بعد ورود بلاغ من والد الطفل، أنه تلقي اتصال عبر الهاتف المحمول من أحد المتهمين، بطلب مبلغ مابلي مقابل تحرير ابنه.
 
 
بتتبع المكالمات بينهما تم التوصل للمتهمين، وضبطهم، واعترفوا علي المتهمة "علا.ا" أنها خططت لارتكاب الواقعة، واستدراج الطفل من أمام منزله بحجة شراء حلوي له، ولعلمها امتلاك والد الطفل لمبلغ مالي، قررت خطف ابنه.

السجن المشدد

ربة منزل

حبس عاطلين

خطف طفل

طلب فديه

قسم المطرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة