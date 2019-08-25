المشدد 3 سنوات لربة منزل وعاطلين بتهمة خطف طفل وطلب فدية فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل واخرين، بالسجن 3 سنوات، بتهمة الشروع فى خطف طفل بالمطرية وطلب فدية من أسرته مقابل تحريره.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين هم "علا.ا" ربة منزل وجارة الطفل، واشتركت فى الشروع بخطف الطفل بمساعدة كل من "السيد.ا" عاطل، و"عبدالله.م" عامل.

كان قسم شرطة المطرية ألقى القبض علي المتهمين أثناء قيامهم بإخفاء الطفل لدى المتهم الثالث، ذلك بعد ورود بلاغ من والد الطفل، أنه تلقي اتصال عبر الهاتف المحمول من أحد المتهمين، بطلب مبلغ مابلي مقابل تحرير ابنه.

بتتبع المكالمات بينهما تم التوصل للمتهمين، وضبطهم، واعترفوا علي المتهمة "علا.ا" أنها خططت لارتكاب الواقعة، واستدراج الطفل من أمام منزله بحجة شراء حلوي له، ولعلمها امتلاك والد الطفل لمبلغ مالي، قررت خطف ابنه.