القبض على عامل هارب من أحكام بغرامات 3 ملايين بدار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عامل هارب من دفع 3 ملايين و840 ألف جنيه غرامات بدار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط"ص. ف"، 33 سنة، عامل والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى وغرامات "مبانى" بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 3 ملايين 840 ألف جنيه.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.