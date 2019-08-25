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القبض على عامل بحوزته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص بالتبين

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:11 ص
القبض على عامل بحوزته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص بالتبين متهم - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عامل  بحوزته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص بالتبين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة التبين، وعقب تقنين الإجراءات من ضبط عامل، 28 سنة، ، مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته طبنجة، 2 خزينة بداخلهما 30 طلقة من ذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه"و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،  جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

 


حيازه اسلحة

مباحث القاهرة

التبين

اعيرة نارية

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