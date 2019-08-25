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القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالغربية

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:27 ص
القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالغربية حبس - ارشيفية
الغربية محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية ، القبض على تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والقوة المرافقة لو من ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة مكون من " ه ع ع " مسجل 45 سنة عاطل ومقيم شارع شوقي وبحوزته 33 لفافة هيروين ، " ش ع. ا . م “عاطل ومقيم شارع رزق الله وبحوزته 54 لفافة هيروين .

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة للتحقيق .

 

 


مباحث الغربية

مدير أمن الغربية

هيروين

قسم ثان طنطا

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