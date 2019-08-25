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القبض خفير بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية بمنطقة المقطم

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:21 ص
القبض خفير بحوزته بندقية آلية وطلقات نارية بمنطقة المقطم متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على خفير خصوصى وبحوزته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص بالمقطم، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط خفير خصوصى بقطعة أرض فضاء "مخزن لمعدات أحد المشاريع الإنشائية" كائنة بدائرة القسم، وبحوزته بندقية آلية ، 26 طلقة لذات العيار، سيارة نقل،  بمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الحراسة والدفاع وأقر بتحصله عليه من مالك السيارة المضبوطة بحوزته "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


مباحث القاهرة

حيازه سلاح

المقطم

خفير بالمقطم

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