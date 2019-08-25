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الزراعة: توافق على تصدير 1.806 مليون شتلة فراولة مبردة خلال 7 أيام

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:53 ص
الزراعة: توافق على تصدير 1.806 مليون شتلة فراولة مبردة خلال 7 أيام فراولة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، عن موافقة  لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، على مليون و806 ألف  شتلة  فاكهة من الفراولة المبردة خلال الاسبوع الأول من الشهر الجارى، تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه، أن معهد بحوث البساتين، وافق عن تصدير 756 ألف شتلة   فراولة مبردة  الى دول تونس ، بالإضافة الى تصدير  مليون و50 ألف شتلة أيضا فراولة الى نفس الدولة خلال الاجتماع الأخير للجنة  تقاوى الحاصلات الزراعية ، تنطيق عليها جميع الإجراءات والشروط الحجرية والصحية.

وتابع  تقريرالحاصلات الزراعية،أن جميع  التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق  جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


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