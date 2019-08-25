الرى تزيل عائمة سياحية مخالفة صادر ضدها أمر إزاله منذ عام ونصف

كتبت أسماء نصار

نفذت وزارة الموارد المائية والرى، متمثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه والإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل للقاهرة الكبرى، بتنفيذ قرار الإزالة رقم 279 لسنة 2018 ضد العائمة السياحية "نايل ڤيو" لرسوها المخالف بمرسى بجزيرة الزمالك، وقامت الإدارة فى حينه بمحاولة تنفيذ القرار إلا أن المخالف قام برفع دعوى بالقضاء الإدارى لإلغاء قرار الإزالة وتم رفض الدعوى.

ولجأ المخالف لعمل استشكال على الحكم، وتم رفضه أيضا وقام بتغيير اسم العائمة من " نايل ڤيو" الى " مس ايزادورا " بالرخص الملاحية ظناً منه أن بذلك سيلغى القرار نظرا لعدم وجود العائمة، وإصدار قرار آخر للعائمة بالاسم الجديد، وذلك تهرباً من تنفيذ القرار.

إلا أنه صدر حكم المحكمة برفض الاستشكال مع إزالة أية عائمة على المرسى بالموقع المذكور أياً كانت في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٩ وبناءاً على ما سبق فقد اصبح قرار الإزالة واجب النفاذ.

وحاولت الإدارة حاولت تنفيذ القرار أكثر من أربعة مرات بعد التنسيق مع شرطة المسطحات وشرطة السياحة، إلا أن المخالف دأب على المماطلة ووضع العراقيل لتعطيل التنفيذ وإشغال العائمة بالنزلاء رغم غلقها بمعرفة شرطة السياحة.

وتم تحديد صباح يوم الخميس بمعرفة شرطتى السياحة والمسطحات موعدا لتنفيذ القرار وتوجه مهندسو الإدارة بالمعدات اللازمة والعمالة اللازمة لتنفيذ القرار.

ونجحت شرطة السياحة فى إخلاء العائمة من النزلاء وفى وجود شرطة المسطحات تم تنفيذ القرار والتحفظ على العائمة فى مرسى مؤقت لحين سداد ما عليها من مستحقات، والتى تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه وإنفاذا للقانون.

يذكر أن المرسى الذى كانت ترسو العائمة به منتهى الترخيص ومحرر ضده محضر مخالفة لعدم تجديد الترخيص، وقد تم فى ذات اليوم تنفيذ قرار إزالة رقم 158 لسنة 2019 صادرا ضد المرسى برسو برطوم مخالف بدون ترخيص وتم سحبه والتحفظ عليه بمرسى الوزارة قبلى كوبرى الساحل.، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المرسى ومخاطبة كافة الجهات المعنية لعدم السماح او التمكين من وضع أية عائمة على المرسى لحين سداد ماعليه من مستحقات للدولة.

وتم مخاطبة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية لأخذ التدابير اللازمة لمنع رسو أية عائمة على المرسى كونه منتهى الترخيص.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى إلى أنه لا تهاون مع ىى من المخالفين وسيتم مواجهه كل من يتعدى على نهر النيل بكل حزم.