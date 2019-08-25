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"الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات فى الفيوم

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:00 ص
"الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات فى الفيوم ذهب - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلن اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مصادرة 2.5 كيلو ذهب غير دموغة من خلال المصلحة، لدى بعض المحلات بمحافظة الفيوم، قبل بيعها للمواطنين، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف رئيس المصلحة الدمغة والموازين لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهت بشأن تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق، لضمان عدم تلاعب البعض بالمنتجات، حيث يجرى تشكيل مجموعات عمل من مفتشى المصلحة للرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المعادن الثمينة المطروحة بالأسواق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه 5 شركات رسميًا إلى مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وذلك من إجمالى 10 شركات قامت بشراء كراسة الشروط، حيث جرى تقديم العروض الفنية والمالية لكل شركة، بحضور لجنة استلام تضم ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية ومصلحة الدمغة والموازين.


التموين

الدمغة والموازين

ذهب غير مطابق للمواصفات

اخبار

اليوم السابع بلس

الفيوم

الذهب

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