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الحبس عاما لصاحب صرافة للاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:32 م
الحبس عاما لصاحب صرافة للاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قضت محكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار امير عدلي، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب شركة للصرافه بالحبس لمدة سنه وبتغريمه 11 مليون جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وقيمته خمسه مليون جنيه وثلاثمائه وخمسون الف دولار، بعد اتهامة بالاتجار فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفي، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين اشرف المليجي، واسامه محمود، وامانه سر مصطفى يسرى ومحمود عمارة.

 

ترجع أحداث القضية رقم 159لسنة 2019 سيدى جابر، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المتهم احمد محمد السيد الطنطاوي، صاحب شركة للصرافه، بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى مما يعد مخالفا للقانون.

 

تم عمل كمين والقى القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على ومصادرة خمسه مليون جنيه وثلاثمائه وخمسون الف دولار حصيلة الاتجاره بها خارج السوق المصرفي، وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

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