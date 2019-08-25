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الجيش السورى يدمر تحصينات للإرهابيين فى إدلب

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:33 م
الجيش السورى يدمر تحصينات للإرهابيين فى إدلب الجيش السورى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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استهدفت وحدات من الجيش السورى، بعدة رمايات نارية تحصينات وتحركات إرهابيى فتح الشام "جبهة النصرة سابقا" فى معرة النعمان ومحيطها، فى إطار عملياتها العسكرية ضد مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية فى ريف إدلب الجنوبى. 
 
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الجيش نفذ سلسلة رمايات نارية مدفعية وصاروخية ضد مواقع ومقرات لإرهابيى فتح الشام فى كل من معرة النعمان والتح وتلمنس ومعرشورين وجرجناز والدير الشرقى بريف إدلب الجنوبى، أسفرت عن تدمير عدة تحصينات للإرهابيين وإيقاع قتلى فى صفوفهم وتدمير عدة آليات ثقيلة.
 
وكانت وحدات الجيش استعادت السيطرة أمس الأول على بلدات اللطامنة وكفر زيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالى، وذلك بعد إحكام السيطرة على خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبى والقضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها.
 

الجيش السورى

سوريا

ارهابيين

ادلب

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