الجيزة تستعد لشن أكبر حملة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة غير المقننة

كتب سيد الخلفاوى

تستعد محافظة الجيزة، لتنفيذ أكبر حملاتها بمراكز ومدن منشأة القناطر وأطفيح والصف وكرداسة والعياط والبدرشين وأبو النمرس وأوسيم خلال أيام، لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء كانت أراضى زراعية او مبانى والتى لم يتقدم واضعى اليد عليها لتقنين أوضاعهم حتى الآن .

وطالبت محافظة الجيزة كافة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانونا سرعة قيامهم بسداد رسوم الفحص والمعاينة وتسليم اصل ايصال السداد للوحدة المحلية المختصة فى موعدا اقصاه يوم الخميس الموافق 29/ 8 / 2019 وإلا سيتم الغاء طلب التقنين واعتباره كأن لم يكن ودرج الآرض ضمن الحملات لإزالة التعديات واستردادها بالطريق الادارى وذلك لعدم الجدية من قبل مقدم طلب التقنين .

كما أوضحت محافظة الجيزة أنه على من تقدم لتقنين الأوضاع وتمت عملية الفحص والمعاينة للأرض المقدم عليها طلب التقنين، وتم تحديد القيمة السعرية للأرض لتقنينها علية التوجه لدفع الدفعة الأولى من قيمة الأرض لاستكمال إجراءات التقنين وتحرير العقود .

ومن جانبة أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإجراءات التى اتخذتها المحافظة تأتى ضمن خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضي والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين على أراضى أملاك الدولة ودفع العمل بهذا الملف الحيوى حتى إتمام المراحل للوصول إلى المرحلة النهائية وهى تحرير العقود القانونية بين الدولة والمواطنين .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعرض تقرير أسبوعى بما تم انجازه من إزالات على أراض أملاك الدولة .