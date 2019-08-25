التحقيق فى واقعة مقتل فرد أمن على يد مسجل خطر بمصر القديمة

كتب سليم على

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق فى واقعة قيام مسجل خطر بقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، كما انتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من قسم مصر القديمة، يفيد بمصرع فرد أمن بمحيط مسجد عمرو ابن العاص، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وجه عدة طعنات للمجنى عليه أسقطه قتيلا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.