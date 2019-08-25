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البيت الأبيض: ترامب نادم لعدم رفعه الرسوم على الصين بشكل أكبر

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:41 م
البيت الأبيض: ترامب نادم لعدم رفعه الرسوم على الصين بشكل أكبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال البيت الأبيض، إنه حين ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه غيّر رأيه بخصوص تصعيد الحرب التجارية مع الصين، فقد كان يعنى أنه كان يرغب في زيادة الرسوم الجمركية على بكين بشكل أكبر.

وأثار ترامب، الذي أعلن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية الأسبوع الماضى، الدهشة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون في قمة مجموعة السبع حين رد بالإيجاب على أسئلة الصحفيين عما إذا كان قد غيّر رأيه بخصوص قرار الرسوم.

وسعت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفانى جريشام لتوضيح تصريحاته.

وقالت في بيان "أسيء تفسير إجابته إلى حد كبير. فالرئيس ترامب رد بالإيجاب - لأنه نادم على عدم رفع الرسوم الجمركية بدرجة أكبر".


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