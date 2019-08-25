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الإمارات تعلن موعد تسلم الطعون فى مرشحى المجلس الوطنى الاتحادى 2019

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:39 م
الإمارات تعلن موعد تسلم الطعون فى مرشحى المجلس الوطنى الاتحادى 2019 تقديم طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تبدأ اللجنة الوطنية للإمارات فى تسلم طلبات الطعون غدا، الإثنين، على أى من الأسماء الواردة فى قوائم الترشح الأولية لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الاماراتى 2019، المرتقب الاعلان عنها اليوم، الأحد.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، سيتم غلق باب قبول الطعون فى نهاية يوم الأربعاء المقبل.

وحسب الجدول الزمنى لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان القائمة الأولية للمرشحين اليوم، على أن تعلن القائمة النهائية فى 3 سبتمبر 2019، فى حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتباراً من يوم 8 سبتمبر 2019 لتستمر لمدة 27 يوماً.

وتجرى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات فى الـ5 من أكتوبر المقبل، فى 39 مركزا انتخابيا، ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

ويعد من أهم مهامه، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.


المجلس الوطنى الاتحادى

الامارات

انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الاماراتى

انتخابات

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