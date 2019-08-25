سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:26 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الأسرى الأطفال فى سجون الاحتلال: القوات تعتدى علينا بالضرب خلال نقلنا للمحاكم

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:06 م
الأسرى الأطفال فى سجون الاحتلال: القوات تعتدى علينا بالضرب خلال نقلنا للمحاكم قوات الاحتلال الاسرائيلى تعتقل الاطفال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، بأن الأسرى الأطفال القابعين في سجن الدامون الإسرائيلي والبالغ عددهم 45 طفلا دون سن الـ18، وجميعهم مقدسيون، أدلوا بشهادات قاسية تفيد بتعرضهم للضرب والتنكيل على أيدي قوات "النحشون"، خلال نقلهم بـ"البوسطة" (سيارة الترحيلات).

وقالت الهيئة، في بيان لها، أن الاطفال أكدوا بشهادات متشابهة تعرضهم للضرب المبرح من قبل أفراد هذه الوحدة، خلال نقلهم من وإلى المحاكم أو خلال نقلهم من سجون أخرى إلى سجن الدامون، حيث يتم الاعتداء عليهم باللكم والضرب على كافة أنحاء الجسد بـ"البساطير"، إضافة لتعرضهم للإهانة والسب والشتم خلال تواجدهم في سيارة "البوسطة" أو غرف الانتظار في المحاكم.

وأوضح أحد الأسرى البالغين المشرفين على الأسرى الأشبال في الدامون، أن هذه الظاهرة آخذة بالازدياد، حيث تظهر علامات الضرب والتنكيل على وجوه وأجساد الأسرى القاصرين حال دخولهم الأقسام، مضيفا أنه يجري تقديم شكاوى فورية لإدارة السجون دون تلقي أية ردود أو متابعة.

ولفتت الهيئة، في بيانها، إلى أن "النحشون" هي وحدات قمع وبطش خاصة ترتدي زيا مميزا وتضم داخلها عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات عالية، سبق لهم أن خدموا في وحدات حربية مختلفة داخل جيش الاحتلال.

وأوضحت أن مهام هذه الوحدة هي نقل الأسرى من سجن لآخر، ومن السجن إلى المحاكم، بالإضافة إلى نقل الأسرى المرضى، والسيطرة على السجون، مبينة أن إدارة السجون تهدف من خلال هذه الوحدة إلى قمع الأسرى وإجبارهم على تنفيذ أوامرها.

وأشارت إلى أن هذه الوحدة تجبر الأسرى على التعري بحجة التفتيش، وتقتحم غرفهم وأقسامهم وتعيث بها فسادا وتنكل بهم، وارتبط اسمها دائما بارتكاب الجرائم بحق الأسرى داخل المعتقلات.

 

 


فلسطين

اسرائيل

اسرى

الاحتلال الاسرائيلى

سجون الاحتلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة