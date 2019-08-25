اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم السبت، منها إلقاء السيسي كلمة تاريخية أمام قمة السبع الكبارأكد فيها أن حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.