الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد الأحد، 25 أغسطس 2019 09:55 م السيسي وماكرون مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم السبت، منها إلقاء السيسي كلمة تاريخية أمام قمة السبع الكبارأكد فيها أن حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات. السيسي يلقى كلمة تاريخية أمام قمة السبع الكبار.. ويؤكد: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات مد المرحلة الأولى لمبادرة الكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر المقبل الحكومة تعلن تريليون جنيه حجم الاستثمارت فى مشروعات تنمية حقول البترول والتكرير والبنية الأساسية الإسكان: طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر بـ5 مدن أبرزها المنصورة ودمياط الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تجرى أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة18.7 مليار جنيه الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 36 درجة الصحة : توفير أدوية علاج الإيدز بالمجان فى 14 مركز للرعاية البعثة الطبية للحج: قدمنا خدمات علاجية لـ 77 ألف حاجاً مصرياً الأهلى يواجه كانو سبورت الغينى والزمالك ضد جينريشين السنغالى بأبطال أفريقيا السيسى الأهلى الزمالك الكشف عن سرطان الثدى اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟ اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام "ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف المزيد من Trending Plus
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