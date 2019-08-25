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اصابة سيدة فى انفجار كابينة إنترنت بالجيزة بسبب ماس كهربائى

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:49 م
اصابة سيدة فى انفجار كابينة إنترنت بالجيزة بسبب ماس كهربائى انفجار كابينة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وقع انفجار بكابينة خاصة بكابلات الإنترنت، بشارع المدبح التابع لدائرة قسم شرطة الجيزة عصر اليوم الأحد، وذكر مصدر أمني أن التحريات الأولية تشير إلى أن ماس كهربائي وراء الحادث .

أسفر الحادث عن إصابة ربة منزل، بساقها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتقل اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إلى مكان الحادث، وعدد من القيادات الأمنية لإجراء المعاينة، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، وبيان سبب الانفجار.

وأضاف المصدر  ،أن الحالة الصحية للسيدة المصابة مستقرة، وجاري تقديم العلاج اللازم لها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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انفجار كابينة انترنت

أمن الجيزة

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